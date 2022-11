Karol Strasburger ujawnił, jakim jest ojcem. "Wektory się odwróciły"

Karol Strasburger i Małgorzata Weremczuk nie planują drugiego dziecka. "Ja już wymiękam"

Strasburger nieraz podkreśla, że późne tacierzyństwo sprawia mu dużo radości. W jednym z wywiadów wyznał jednak, że nie planują z żoną kolejnego dziecka. - No nie... Nie rozmawiamy o tym. Wydaje mi się, że to już za dużo byłoby dobrego. Wychowanie dziecka jest olbrzymim wysiłkiem, tym bardziej w obecnych czasach. Jeżeli dziecko ma mieć zapewnione warunki, takie, jakie powinno mieć: wykształcenie, sport, właściwą opiekę medyczną i opiekę taką na co dzień, to jest to dla rodziców duże wyrzeczenie. No przyznam na dwójkę to ja już jestem na nie - mówił w rozmowie z Jastrząb Postem.