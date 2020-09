Karol tak obraził Dianę. Powiedział coś, czego nigdy mu nie wybaczyła

Małżeństwo następcy tronu i młodziutkiej dziewczynki, która nie miała pojęcia w co się pakuje, skończyło się już w chwili wypowiedzenia przez nich "tak". Karol nigdy nie kochał Diany, do tego łamał jej serce różnymi docinkami. Jedna dotyczyła Sarah "Fergie" Ferguson.

Diana Spencer jako dorastająca dziewczynka zaczytywała się w romansach. Więc kiedy na jej drodze pojawił się przystojny książę, od razu zaczęła snuć w głowie fantazje na temat ich wspólnego życia. Co prawda Karol spotykał się najpierw z siostrą Spencerówny, ale po ich nagłym rozstaniu, niemal od razu uznał, że będzie jej godną następczynią. A raczej królowa.

Księżna Diana – jak Karol ją obraził?

Chwilę przed ślubem Diana zdążyła zorientować się, że jest tylko "wyborem z rozsądku". Karol utrzymywał intymne relacje z Camillą Parker-Bowles, której nie mógł poślubić, bo zdaniem jego matki, nie nadawała się na księżną. Dzisiaj wiadomo, że popełniła ogromny błąd.

Diana wychodziła za mąż ze świadomością, że książę nie żywi ją takim uczuciem, o jakim marzyła i na jakie zasługiwała. Ale zgodziła się wejść w nową rolę, wierząc, że z czasem sytuacja ulegnie zmianie. I rzeczywiście, Karolowi zdarzało się zachowywać jak na męża przystało, później nawet nie udawał, że mu zależy.

Z nowego filmu dokumentalnego "Fergie Vs Diana: Royal Wives at War" dowiadujemy się, że księciu zdarzyło się porównać żonę do Sarah Ferguson. – Był taki moment, w którym książę Karol rzucił: 'Dlaczego nie możesz być taka jak Fergie?' Dla kogoś, kto ma już niskie poczucie własnej wartości, kto czuje się bardzo bezbronny, to nie była zwykła uwaga, tylko najbardziej dotkliwa i bolesna uszczypliwość ze strony męża" – mówią w obrazie eksperci.

Diana i Fergie

To ciekawe, ponieważ wydawało się, że Sarah i Diana są najlepszymi przyjaciółkami i bratnimi duszami. Kiedy Karol porównał żonę do ukochanej brata, ta rzeczywiście poszła w jej ślady. Spencer miała zdawać sobie sprawę z umiejętności manipulatorskich koleżanki. "Wiedziała, co komu powiedzieć" – słyszymy.

Królewska komentatorka Kate Nicholl również zbadała relacje między dwiema królewskimi żonami.

"Księżna Diana przyznała, że ​​stała się strasznie zazdrosna o Fergie" – stwierdziła ekspertka. Wygląda na to, że mogła mieć nawet do niej żal. Tymczasem Ferguson utrzymuje, że gdyby Diana żyła, wciąż byłyby ze sobą blisko. Co ciekawe, była małżonka księcia Andrzeja nie pojawiła się na obchodach okrągłej rocznicy śmierci "królowej ludzkich serc" w 2007 r.

