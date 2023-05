Karolina Gilon utknęła za granicą. Nie wpuszczono jej do samolotu

To miała być bezproblemowa podróż, która, niestety, nie potoczyła się tak, jak Karolina Gilon by tego chciała. Gospodyni programu "Love Island", która wraz ze znajomymi przebywa obecnie w Bangkoku, nie została wpuszczona do samolotu do Wietnamu, w związku z naderwaną pierwszą stroną paszportu. Co więcej, celebrytka miała udać się stamtąd na Bali, lecz przez brak otrzymania odpowiedniej pomocy w ambasadzie Polski w Bangkoku, na ten moment nie będzie mogła tego zrobić. Nie ukrywa swojej rozpaczy.