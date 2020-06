Karolina Korwin-Piotrowska pokazała zdjęcia ze szpitala. "Przez ciebie ktoś może zachorować, umrzeć, mieć zniszczone życie"

Pandemia koronawirusa. Zdjęcia z włoskiego szpitala

Lekarz zwrócił uwagę na to, że wiele osób, choć mówi o sztucznym oddychaniu lub wentylacji, nie wie, co to oznacza.

"Wentylacja inwazyjna, wykonywana u chorych z COVID-19, to intubacja chorego w znieczuleniu ogólnym, wymuszająca pozostanie przez 2 tygodnie bez ruchu, często do góry nogami (odleżyny na brzuchu) z rurką intubacyjną wprowadzoną przez jamę ustną do tchawicy, która pozwala oddychać w rytm maszyny, do której chory jest podłączony" – napisał.