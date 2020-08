Karolina Korwin Piotrowska skrytykowała zachowanie ludzi na plaży. Ucierpiał jej pies

Karolina Korwin Piotrowska w 2013 roku straciła w pożarze mieszkania ukochane psy. I choć z początku trudno było jej pogodzić się z tą tragedią, to ponownie przygarnęła pod swój dach bezdomne zwierzęta. Teraz znów spotkała ją przykra sytuacja. Przez plażowiczów znad Bałtyku ucierpiał jej pies, Lolek. Dziennikarka wrzuciła na Instagram jego zdjęcie pod kroplówką i napisała, co się stało.

Karolina Korwin Piotrowska skrytykowała zachowanie ludzi na plaży

"To nie jest wina tego małego psa, ze teraz jest chory. To wina człowieka, który był głupi, leniwy, bez wyobraźni, ale za to nażarty po kokardę" - oceniła zachowanie plażowiczów i odniosła się do tego, że psy w jej ocenie bywają czystsze niż ludzie. "Psa można nauczyć czystości, Lolek jest czystym pieskiem, który w nocy i o poranku cierpiał bardzo także dlatego, że brudził, nie panował nad tym, a jest czyściochem i ma poczucie obciachu, kiedy coś ubrudzi" - wyznała dziennikarka.

"Ma niespełna 3 lata, ale wie, co to znaczy być czystym. W przeciwieństwie do tych, co tylko żrą, ale już nie myślą. Może nie mają czym. Mózg w zaniku. Bez względu na płeć, na kogo głosuje, w co wierzy, brudasem, leniem, do tego głupim może być każdy z nas, głupota atakuje demokratycznie" - oceniła i stwierdziła, że czasami woli zwierzęta niż ludzi.