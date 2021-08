Karolina Małysz mówi o szczegółach swojego wesela. Zdradza, jakiej góralskiej potrawy nie zabraknie na uroczystości

Karolina Małysz woli być w ceniu rodziców

"Ja jestem osobą, która bardzo się stresuje i nie lubi występować publicznie, dlatego to wszystko jest dla mnie takim wielkim stresem, szokiem. Nie czuję się najlepiej, ale staram się jak mogę" – wyznała Karolina Małysz w wywiadzie dla Pomponika, odnosząc się do aktualnego dużego zainteresowania jej osobą. Odniosła się również do plotek o tym, że sama kiedyś weźmie udział w tanecznym show na Polsacie: "Powiem tak, że na razie nie dostałam jeszcze żadnych propozycji, ale myślę też, że to nie jest jednak moja bajka. Ja wolę być troszkę bardziej w cieniu".