Karolina Pisarek. Kim jest zwyciężczyni programu "Ameryka Express"?

Karolina Pisarek weszła do show-biznesu w wieku 18 lat. To wtedy przyszła na casting do programu "Top Model" i zachwyciła grono jurorskie na czele z Joanną Krupą. W trakcie rywalizacji o kontrakt z agencją modelek Karolina musiała zmierzyć się ze sporą niechęcią grupy. Nie ukrywała, że było jej przykro z powodu zachowania koleżanek i kolegów, ale walczyła dalej. Dzięki ogromnemu samozaparciu i determinacji znalazła się w finałowej trójce – jako jedyna dziewczyna. Mimo że nie zajęła pierwszego miejsca, to czas pokazał, że to ona była prawdziwym czarnym koniem.