Karolina Pisarek o chorobie. "Mówię o tym głośno, bo już czuję się ze sobą dobrze"

Karolina Pisarek w jednym z ostatnich wywiadów przyznała, że zmaga się z depresją. Chociaż jej kariera rozwija się w imponującym tempie, to w życiu modelki nie brakowało przykrych sytuacji, które mogły przyczynić się do rozwoju choroby.

Chociaż jest jedną z topowych polskich modelek, a jej nazwisko poznali już projektanci i marki na całym świecie, to nie uchroniło to jej przed rozczarowaniami i miłosnymi porażkami. Przyznała, że jej praca i częste wyjazdy przyczyniały się do rozpadu jej związków i ciężko było jej budować nowe relacje przy tak intensywnym trybie życia.

Karolina Pisarek o depresji

Modelka przyznała, że doświadczyła w swoim życiu wielu przykrych momentów, które mogły przyczynić się do zaburzeń nastroju. "Przepracowałam pewien temat. W momencie, kiedy każdy człowiek przepracowuje pewien temat, który go dotyczy, to jest w stanie o tym powiedzieć głośno i mówić o tym po to, aby motywować innych i pokazać, że jest nas więcej. Ja nie jestem jedyną osobą, która przechodziła przez pewne przykre sytuacje w moim życiu, a myślę, że każdy człowiek ma coś z tyłu głowy i po prostu trzeba się wspierać" – mówiła w rozmowie z portalem "Jastrząb post".

Karolina Pisarek zdecydowała się głośno mówić o swojej chorobie, by być przykładem dla innych, który boją lub wstydzą się przyznać, że również mają problemy, z którymi nie do końca potrafią sobie poradzić. "Jeśli ja powiem to głośno, to myślę, że będzie więcej osób, które się przełamią. Ja trzymam za wszystkich kciuki. Mówię o tym głośno, bo już czuję się ze sobą dobrze" – zachęcała.

