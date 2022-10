Karolina Pisarek w kolejnych tarapatach zdrowotnych. "To też mogło wywołać wiele bólu"

Fani Karoliny Pisarek wstrzymali oddech, gdy ta na krótko po rozpoczęciu kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami" trafiła do szpitala. Do tego, by wykonać natychmiast badania, skłonił ją chroniczny ból głowy, który nieustannie ją męczył. Pojawiło się też podejrzenie guza mózgu.