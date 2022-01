Kary za fotografowanie kobiety karmiącej piersią. Anglia i Walia poparły pomysł

Koniec bezkarności dla fotografów-podlgądaczy

Cooper postanowiła wziąć sprawę we własne ręce. Działania przyniosły efekty; Julii udało się skontaktować ze Stellą Creasy, posłanką, która sama ma za sobą podobne przejścia. Creasy rozpoczęła kampanię, sprzeciwiającą się takiemu traktowaniu kobiet. Dążyła również do tego, aby takie fotografowanie zostało zaklasyfikowane jako czyn karalny. I tak też się stało. Zarówno w Anglii, jak i Walii robienie zdjęcia matce karmiącej bez jej zgody to przestępstwo, za które grozi nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.