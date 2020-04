Kasia Cichopek padła ofiarą złodziei. Jej oświadczenie tłumaczy wszystko

Bezprawne wykorzystywanie wizerunku do reklam to przestępstwo, z którym walczą celebryci na całym świecie. Ta nieprzyjemność dotknęła również Katarzynę Cichopek.

Celebrytka nie zawahała się pójść dalej. Oświadczyła, że osoby wykorzystujące jej wizerunek do takich celów mogą liczyć się z konsekwencjami prawnymi. "Podjęłam właściwe kroki prawne zmierzające do pociągnięcia sprawców ujawnionych naruszeń do odpowiedzialności karnej" – alarmowała.