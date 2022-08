Kasia Smutniak dziś obchodzi 43. urodziny. Jej życie nie zawsze było usłane różami

"Skakanie na spadochronie to była nasza wspólna pasja. Teraz byłabym w stanie do tego wrócić. Jako Kasia skakałabym codziennie, ale jako matka nie mogę sobie na to pozwolić. Po śmierci Pietro daję sobie radę, ale wiem, że moje wybory mogą być złe, dlatego korzystałam z pomocy psychologa" - wyznała Smutniak w rozmowie z DDTVN.