Kasia Szklarczyk mówi o zaburzeniach odżywiania. "Czułam tę presję"

Kasia Szklarczyk pojawiła się w siódmej edycji popularnego programu stacji TVN. Bardzo szybko zdobyła sympatię zarówno widzów, jak i jurorów. Przez kolejne etapy "Top Model" przechodziła bez większych problemów. Kasia dotarła do finału i wygrała swoją edycję, tym samym otwierając sobie drzwi do szybkiego rozwoju kariery w modelingu. Teraz celebrytka przyznaje, że niestety jej zawód to nie tylko czerpanie radości z sukcesów. Kariera modelki ma drugą stronę medalu.