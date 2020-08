Kasia Warnke jest romantyczką? Zdradza, kiedy ma najlepszy seks

Kasia Warnke bez skrępowania potrafi opowiadać o cielesności i seksie. Uważa, że seks przenika do każdego obszaru naszego życia. "W rzeczywistości relacji społecznych, politycznych czy rodzinnych pulsuje podskórnie, miesza się do wszystkiego niezauważalnie albo wybucha ni stąd, ni zowąd," przyznaje i dodaje, że seksualność jest jednym z kluczowych aspektów, wokół których buduje role.

Pierwszy raz w domu i na ekranie

Co ciekawe, przyznaje jednocześnie, że najlepszy seks ma wtedy, gdy jest zakochana. Ale nie chodzi tu o romantyzm, a raczej o poczucie bezpieczeństwa i możliwość pełnego otwarcia się na zmysłowe doznania. Warnke doskonale rozumie, jak połączona jest kobieca cielesność z psychiką i nie wymaga od siebie gotowości do seksu non stop.