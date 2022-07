Katarzyna Bosacka jest zaskoczona składem tego produktu. "Omijać szerokim łukiem"

"Według Światowej Organizacji Zdrowia regularne i duże spożycie tłuszczów trans przyczynia się rocznie do śmierci pół miliona ludzi na całym świecie. Oczywiście same oleje nie są szkodliwe, ale w procesie ich utwardzania zmieniają swoje właściwości. Producenci dodają utwardzony tłuszcz do produkcji żywności, bo to tani i bardzo opłacalny składnik. Jeszcze kilkanaście lat temu większość produktów takich jak ciastka, paluszki czy czekoladki zawierała tłuszcz utwardzony. Na szczęście obecnie jest ich coraz mniej" – stwierdziła Bosacka.