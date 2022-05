Katarzyna Bosacka zdemaskowała skład popularnych lodów. "Warto wiedzieć, co się je"

W większości przypadków na pierwszym miejscu w składzie jest odtworzone odtłuszczone mleko, czyli niesłodzone, zagęszczone mleko, do którego dodawana jest odpowiednia ilość wody. Tylko dwie marki zadbały o to, by na pierwszym miejscu w składzie była śmietanka. Jakby tego było mało, w letnich przysmakach nie brakuje syropu glukozowo-fruktozowego, sztucznych aromatów czy stabilizatorów.