Katarzyna Bujakiewicz pokazała, jak mieszka. Salon w ciemnych kolorach, ale nastrój robi odpowiednie oświetlenie

Katarzyna Bujakiewicz ma 48 lat i jest mamą 9-letniej Oli. O urokach i cieniach późnego macierzyństwa nie raz opowiadała w wywiadach. Twierdziła, że długie oczekiwanie na dziecko pozwoliło jej się dobrze przygotować do roli matki, zwracała też uwagę na to, że mały brzdąc wymaga jednak siły, której dojrzała kobieta często nie ma aż tyle, ile dwudziestoparolatka. Za szczere wypowiedzi docenili ją fani. W świecie mediów, gdzie zazwyczaj gwiazdy opowiadają, jak to jest "cukierkowo", doceniana jak taka opinia.

"Jestem świadomą mamą i chcę dać Oli wszystko, czego potrzebuje. Nie wierzę w system wychowania z lat 70. pod tytułem: 'Leż i się wypłacz', tak byłoby najprościej. Byłam bardzo dobrze przygotowana do macierzyństwa, do zadania podeszłam w pełni profesjonalnie" – mówiła Bujakiewicz. Dlatego też aktorka cały czas się edukuje i rozwija w roli rodzica.

"Na egzaminach do szkoły teatralnej, zadano mi pytanie, czy miałam szczęśliwe dzieciństwo? Odpowiedziałam, że bardzo szczęśliwe! Nie bardzo rozumiałam, po co to pytanie. Teraz rozumiem. Szczęśliwe dzieciństwo to szczęśliwe życie. Dobra kochająca mama to siła na przyszłość. Książka Reginy Bret ,"Trudna Miłość Mama i Ja" to przejmująca i wstrząsająca historia jej życia. Ale też ważna dla nas. Przeczytajcie" – napisała w poście na Instagramie artystka.