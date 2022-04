Katarzyna Cerekwicka zaśpiewała dla Ukrainy. Oto jak wyglądała

Obecnie Cerekwicka nadal zajmuje się muzyką. 42-latka łącznie wydała siedem krążków. W 2020 roku ukazała się jej ostatnia płyta "Pod skórą". Był to dla niej trudny czas – przez pandemię COVID-19 doświadczyła bezrobocia i problemów finansowych. - Jestem na bezrobociu, ponieważ chcę pracować, ale nie mogę. To jest bardzo ciężkie dla osoby, która szczególnie przez ostatnie trzy lata żyła w takim pędzie: koncertowym, twórczym, bardzo intensywnym. Teraz tak naprawdę nie mam po co się budzić rano - opowiadała w rozmowie z Katarzyną Pakosińską.