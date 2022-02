Katarzyna Cichopek chwali się zimowym wypoczynkiem. Jazda na nartach nie zakończyła się najlepiej

Tak zakończyła się jazda na nartach

Katarzyna Cichopek swój każdy dzień na urlopie we Włoszech zaczyna i kończy "śmigając" z dziećmi na stoku. Jazda na nartach zakończyła się dla niej przez to dość niefortunnie, co również zaprezentowała na swoim profilu na Instagramie. Jak pokazała, na jej nogach możemy zauważyć mnóstwo siniaków, niektórych naprawdę sporej wielkości. Ona podchodzi do tego jednak z dużym dystansem i poczuciem humoru.