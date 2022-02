Widzowie TVP ją uwielbiali. Jak potoczyło się życie zwolnionej z telewizji Katarzyny Obary-Kowalskiej?

Katarzyna Obara-Kowalska rozpoczęła karierę w lokalnej polityce

"Po zwolnieniu mnie z TVP miałam syndrom odstawienia i detoksu. Praca przed kamerą dostarcza pewnego rodzaju adrenaliny, która trzyma człowieka przy życiu. Codziennie jest coś nowego, trudno przewidzieć, co się będzie działo następnego dnia. "Pytanie na śniadanie" to program na żywo. Z jednej strony prowadziłam go, a z drugiej przygotowywałam. (…) Ale teraz już wiem, że wyleczenie z niego jest możliwe" – powiedziała Obara-Kowalska na łamach "Faktu".