Katarzyna Cichopek na ramówce TVP. Kim jest mężczyzna, który pojawił się u jej boku?

Aktorka, prezenterka, współprowadząca "Pytanie na śniadanie", a niedługo także jurorka nowej edycji programu "You Can Dance - Nowa Generacja". Katarzyna Cichopek nie próżnuje, a jej grafik wypełnia się coraz bardziej. Można powiedzieć, że mimo wieloletniej kariery, korzysta z nowych "pięciu minut sławy" i jak widać, we wszystkim spełnia się znakomicie. Ostatnio zaszczyciła swoją obecnością również ramówkę Telewizji Polskiej.