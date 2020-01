WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Katarzyna Cichopek o kryzysie w małżeństwie: "Ja mam bujne życie" Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel są małżeństwem od 2008r. Ostatnio głośno było o kryzysie w ich związku. Aktorka postanowiła odnieść się do tych plotek. Odpowiedź może wydać się niektórym bardzo zaskakująca. "Nie ma co ukrywać, nie każdy dzień jest usłany różami. Szczególnie, gdy się prowadzi prawdziwe życie. Ma się rodzinę, pracę, dzieci i różne decyzje do podjęcia. A przy tym koleżanka małżonka jest emocjonalną osobą. Ale zawsze dochodzimy do porozumienia – tak mówił Marcin Hakiel kilka miesięcy temu w rozmowie z magazynem "Viva!". Katarzyna Cichopek postanowiła odnieść się do plotek o kryzysie w ich małżeństwie, które co jakiż czas pojawiają się w mediach. Jej odpowiedź na nie brzmi dosyć zaskakująco. Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel - kryzys małżeński – Ja mam bujne życie, więc nie wiem o którym kryzysie mówisz. Ja nie odczuwam kryzysu generalnie. Raczej nie ma takiego problemu – powiedziała Katarzyna Cichopek w rozmowie z Wideoportalem. Aktorka zasugerowała, że widzowie czasami mylą fakty z jej życia prywatnego z perypetiami w serialu "M jak miłość". Podczas wywiadu Kasia była akurat na premierze spektaklu "Pomoc domowa", razem z nią pojawili się na niej Marcin Mroczek, który gra męża Kasi i Rafał Mroczek - serialowy szwagier. – O którym małżeństwie mówimy? To szwagier, on też na mnie leci teraz. Nie pomyliłam ich, od razu poznałam. Mąż uciekł. Z tym pierwszym jestem dłużej niż z tym drugim, czyli moim pierwszym. Ze szwagrem tyciu, tyciu na początku, teraz jakby tralalala – tak aktorka tłumaczyła zamieszanie w jej życiu serialowym. Dobrze, że uspokoiła fanów, że w sferze prywatnej wszystko jest w porządku.