Katarzyna Cichopek pokazała się w dopasowanej sukience. Widać, jak bardzo już schudła

Choć czas rozstania z partnerem po wielu latach bycia razem z pewnością nie należy do najłatwiejszych, Katarzyna Cichopek zdaje się świetnie sobie radzić. Występuje w serialu "M jak miłość", współprowadzi poranny program "Pytanie na śniadanie", a teraz sprawdzi się także jako jedna z trzech jurorów tanecznego show "You Can Dance - Nowa Generacja". Czy może być lepiej? Do tego wszystkiego wygląda naprawdę olśniewająco!