Letnia stylizacja Katarzyny Cichopek. Biała sukienka inna niż wszystkie

Internauci komplementują letnią stylizację Katarzyny Cichopek

Gwiazda TVP postawiła na sukienkę w kolorze przełamanej bieli, tzw. off-white zrobioną z prążkowanego materiału. Nie jest to jednak zwiewna kreacja, której moglibyśmy się spodziewać w przypadku wakacyjnej stylizacji. To sięgająca do połowy łydki obcisła sukienka, która podkreśla kształty. Charakteryzuje się długimi rękawami oraz guziczkami z przodu, które wieńczy dekolt z kołnierzykiem. To bardzo prosty, a zarazem nieoczywisty krój. Katarzyna Cichopek dobrała do tej sukienki jasną torebkę na długim pasku, złote klapki oraz złoty naszyjnik. Całość prezentowała się rewelacyjnie.