Katarzyna Cichopek pokazała zdjęcie z lotniska. Pozuje bez maseczki i bez makijażu

Katarzyna Cichopek ostatnio koncentruje się przede wszystkim na pracy w telewizji śniadaniowej. Do zespołu "Pytania na śniadanie" dołączyła we wrześniu ubiegłego roku. I choć na początku zaliczyła kilka wpadek (m.in. została na wizji obsikana przez psa), z miesiąca na miesiąc coraz lepiej radzi sobie przed kamerą.

Lata w show-biznesie

Samolotem do pracy

Jak się okazuje, Cichopek możemy oglądać także w spektaklu teatralnym "Przygoda z ogrodnikiem" u boku Anny Muchy oraz Agnieszki Włodarczyk. Właśnie wspomniane przedstawienie okazało się pretekstem do podróży samolotem – Cichopek wybrała ten środek lokomocji, by dostać się do Rzeszowa, gdzie odbywa się spektakl.