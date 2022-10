Katarzyna Cichopek w lateksowym koszmarku. Stylizacyjny rollercoaster?

Złote liście, przyjemna temperatura i łagodne promienie słońca zachęcają, aby wyjść na spacer. Jesiennemu czarowi poddała się Kasia Cichopek, której do pełni szczęścia na tym zdjęciu może brakować jedynie herbaty w termosie. Celebrytka wskoczyła w wygodne ubrania i z uśmiechem od ucha do ucha pozowała na żółtym tle. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie ta jedna rzecz, która już dawno odeszła do lamusa. I nikt po niej nie płacze.