Katarzyna Cichopek w sukience "dla odważnych". Nie miała oporów, by ją włożyć

Katarzyna Cichopek zaprezentowała swoim obserwatorkom na Instagramie dwie propozycje sylwestrowe, co może oznaczać, że już powoli przygotowuje się na tę wyjątkową noc. Co więcej, obie są cekinowe i od razu rzucają się w oczy. Cóż, jak szaleć to szaleć! Spójrzcie tylko, jak ona sama w nich wygląda.