Katarzyna Cichopek włożyła buty od Balenciagi. Zdradziła, co robi podczas kwarantanny

Teraz aktorka udostępniła na instagramowym koncie zdjęcie, jak czyści balkon. Włożyła czarny dres i buty od... Balenciagi. Stylizację uzupełniła o różową opasek z kokardką w stylu pin up. No cóż widać, że nawet przy sprzątaniu stara się dobrze wyglądać.

Polki w komentarzach napisały, że robią dokładnie to samo, co aktorka. "Teraz wszystkie domy/ mieszkania będą czyste i wysprzątane jak nigdy", "Robię to samo. Wszystko ogarnięte, więc od nowa to samo pucuję" - czytamy.