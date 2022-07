Katarzyna Cichopek znika na jakiś czas z Instagrama. Zdradziła powód

Jaki program miała na myśli? Jakiś czas temu ruszyły nagrania do "You Can Dance. Nowa Generacja", w którym Katarzyna Cichopek zasiądzie za stołem jurorskim. To, jak sprawdzi się w tej roli, będzie można zobaczyć już jesienią. To jej kolejne wyzwanie zawodowe. Widać, że Cichopek jest obecnie najjaśniej świecącą gwiazdą Telewizji Polskiej.