Katarzyna Dowbor o dzieciach. "Wszyscy jesteśmy bardzo zapracowani"

Katarzyna Dowbor udzieliła wywiadu czasopismu "Dobry Tydzień". Opowiedziała między innymi o relacji z synem Maciejem Dowborem oraz jego żoną Joanną Koroniewską. "Jestem z tych matek i teściowych, które uważają, że dzieci powinny same dokonywać wyborów. Nie mam prawa, by im cokolwiek doradzać. To ich życie, ich sprawa. Nigdy się nie narzucałam i nie zamierzam. Mamy dobre relacje, zarówno z Maćkiem, jak i z Joasią. Wszyscy jesteśmy bardzo zapracowani, ale staramy się spotykać. Ostatnio tylko online, żeby przestrzegać zasad kwarantanny" – powiedziała prowadząca program "Nasz Nowy Dom".

Katarzyna Dowbor o powrocie córki do Polski

W wywiadzie była również zapytana o najmłodszą latorośl, 20-letnią córkę Marię. Córka dziennikarki wróciła do Polski z Anglii, tuż przed zaostrzeniem przepisów w walce z koronawirusem. Maria studiuje na Wyspach filozofię i psychologię. Udało jej się dotrzeć do rodzinnego domu, aby wspólnie z matką spędzać trudny czas izolacji społecznej. "Gdyby nie przyjechała, nie byłabym teraz tak spokojna. Cieszę się, że w tych trudnych chwilach córka jest ze mną. A patrząc na to, co się dzieje na świecie, w tym roku do Anglii już raczej nie wróci" – powiedziała Katarzyna Dowbor w rozmowie z redakcją "Dobrego Tygodnia".