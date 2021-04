Katarzyna Dowbor podpowiada, jak przystroić dom na święta. Co za pomysły

Katarzyna Dowbor prowadzi już 16. edycję programu "Nasz nowy dom". W związku z tym gwiazda telewizji dobrze wie, co jest na topie, jeśli chodzi o wystrój wnętrz i jak osiągnąć dany efekt nie nadwerężając przy tym swoich finansów. Prezenterka w trosce o świąteczny wystrój w polskich domach postanowiła zdradzić kilka "patentów" na tanie i efektowne dekoracje wielkanocne. Te drobne dodatki i ozdoby odmienią oblicze każdego domu. Fani Katarzyny Dowbor już "zadeklarowali", że skorzystają z podpowiedzi prezenterki przy dekorowaniu domu. A jak wymyśliła to Kasia Dowbor?

Tak Dowbor przyozdabia dom na Wielkanoc

Katarzyna Dowbor, przyozdabiając swój dom na Wielkanoc, zdecydowanie stawia na rośliny i kolorowe, wiosenne kwiaty (głównie na tulipany, żonkile i bratki), które - jak mówi gwiazda - można skomponować tak, aby pasowały do danego wnętrza. Jednym pomysłów Dowbor na świąteczne dekoracje jest również użycie porcelanowej sosjerki jako doniczki na owies. Na stole Kasi Dowbor nie zabrało też oczywiście "bukietu" bazi, które są uważane za wielkanocny symbol.

Swoje przygotowania do Świąt Wielkiej Nocy pokazały też m.in Kasia Tusk czy Joanna Przetakiewicz. Fani na pewno zainspirują się wielkanocnymi pomysłami, które gwiazdy chętnie prezentują w mediach społecznościowych.

