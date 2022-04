Katarzyna Dowbor zaprezentowała się bez makijażu. "Jak wam się podobam?"

Katarzyna Dowbor o procesie starzenia się

- Jestem wyrozumiała dla siebie. I dla innych też. Z mojego punktu widzenia sprawę ułatwia fakt, że zmiany są powolne. Jest czas, by się przyzwyczaić do zmieniających się gabarytów, przyrastających kilogramów, do tego, że ciało robi się mniej sprężyste, mniej młode. U mnie też nie było tak, że każdą zmianę od początku akceptowałam i witałam z entuzjazmem. Nie wszystko mi się podobało. Ta akceptacja, pogodzenie się ze sobą i zaakceptowanie się w skórze Fiony zabrało mi trochę czasu. Nie ma sensu zamartwiać się tym, na co nie ma się wpływu - wyznała w rozmowie z "Wysokimi Obcasami".