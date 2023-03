Katarzyna Figura usłyszała pytanie o ciążę. Jej reakcja zaskakuje

- To są dawne i trudne czasy, ale na pewno jedno chcę powiedzieć. Wbrew albo właśnie w imię tego przez co dzisiaj się przedzieramy, czyli że kobiety nie mają prawa do decydowania o własnym ciele... To jest po prostu niesłuszne. Kobieta powinna mieć do tego prawo. Są różne sytuacje, różne okoliczności, które mogą zdecydować o całym ich życiu. Nie powinno być takiego narzucania. W sprawach aborcji, ograniczeniach i tłumieniu protestów kobiet - podkreśliła Figura.