WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 katarzyna glinkapożary w australii oprac. Klaudia Stabach 1 godzinę temu Katarzyna Glinka o pożarach w Australii. Jej syn przekazał całe kieszonkowe Tragiczna sytuacja w Australii poruszyła serca milionów ludzi na świecie. Zbiórki charytatywne na rzecz ofiar rosną w siłę. Katarzyna Glinka przyznała, że jej syn przekazał wszystkie pieniądze, które do tej pory udało mu się zebrać. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Aktorka zdaje sobie sprawę z ogromu strat (ONS.pl) Pożary w Australii objęły ponad 10 milionów hektarów. Zginęło 25 osób i miliard zwierząt. Tysiące ludzi nie ma dachu nad głową. Ludzie na całym świecie jednoczą się i przelewają pieniądze na konta organizacji, które pomagają w walce z ogniem. Wśród nich jest Katarzyna Glinka i jej 9-letni syn Filip. "Nie umiem sobie wyobrazić co teraz czują ludzie ,którzy mierzą się z takim rozmiarem tragedii. Wiem, że jest mnóstwo ludzi, dzieci potrzebujących pomocy. Dostaję od Was bardzo dużo informacji z prośbą o pomoc. Cholera nie da się pomóc wszystkim" - zaczęła w swoim wpisie na Instagramie. Poruszona aktorka przyznała, że jej syn wykonał piękny gest w stronę potrzebujących. "Wysłaliśmy pieniądze do Australijskiego czerwonego krzyża. Filip przeznaczył swoje oszczędności na pomoc dla poszkodowanych" - czytamy. Każdy pomaga na tyle na ile może. Amerykańskie gwiazdy światowej sławy zasilają budżet ogromnymi kwotami. Ostatnio Selena Gomez zrobiła przelew opiewający na pięć milionów dolarów. Brawo. Zobacz także: Siłaczki odc. 6. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne