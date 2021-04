Katarzyna Grochola ma pewną słabość. "Jestem uzależniona od gier"

Grochola szczerze o grach

Katarzyna Grochola wyjaśniła, że pomogła jej specjalna terapia, dzięki której ostatecznie odeszła od swojego oprawcy. Nauczona własnymi bolesnymi doświadczeniami, pisarka postanowiła pomóc innym, podobnym do niej kobietom. Nagłaśniając problem przemocy domowej, chciała zwrócić uwagę na to, że często ofiary są pozbawione pomocy z zewnątrz.

Jak się okazuje, Grochola ma słabość, o której nie wszyscy wiedzą. W rozmowie z "Faktem" autorka poczytnych powieści zdradziła co nieco o swoim uzależnieniu od hazardu.

"Muszę zdradzić, że jestem uzależniona od gier. Mam w sobie dużo z hazardzistki. Lubię adrenalinę. Ze swoim mężem raczej codziennie w coś gram, chociażby w kości. Najbardziej to lubimy. To są fajne wieczorki. Z przyjaciółmi natomiast gram w pokera. Jestem po prostu gracz" - powiedziała pisarka.

