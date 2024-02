Katarzyna Kotula o przemocy wobec kobiet. Zwróciła się do posłów Konfederacji

9 lutego odbyło się pierwsze czytanie projektu obywatelskiego "Tak dla rodziny, nie dla gender". Przypomnijmy, że w projekcie ustawy znalazł się m.in. zapis dotyczący wypowiedzenia tzw. konwencji stambulskiej. Gdyby projekt przeszedł, tę możliwość zyskałby Prezydent RP. Co ważne, w przygotowaniu "Tak dla rodziny, nie dla gender" były zaangażowane Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris i Chrześcijański Kongres Społeczny.

Na sejmowej mównicy pojawiła się minister ds. równości Katarzyna Kotula. Posłanka zaczęła swój komentarz od zauważenia, że walka z przemocą powinna łączyć wszystkich polityków ponad ich przynależnością do poszczególnych partii.

W dalszej części wypowiedzi minister podkreśliła, że nie godzi się na to, aby ktokolwiek doznawał przemocy.

Minister w dalszej części wystąpienia zauważyła, że "konwencja stambulska to jest dokument rangi międzynarodowej, który określa rany polityki ochrony i wsparcia osób doświadczających przemocy".

Co więcej, w konwencji są też zapisy o profilaktyce i zwalczaniu przemocy, a także dotyczące polityki równościowej względem kobiet i mężczyzn.

- Przemoc wobec kobiet ma charakter strukturalny i systemowy (...). Konwencja stambulska zdecydowanie wskazuje na związek między przemocą ze względu na płeć, a nierównym traktowaniem. Dlatego za ważny aspekt przeciwdziałania przemocy uznaje się właśnie walkę ze stereotypami i dyskryminacją - tłumaczyła. Później Katarzyna Kotula zwróciła się do posłów jednej z partii.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl