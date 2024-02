Obejmie mandat za Kamińskiego? Zaczynała od Lewicy, skończyła po drugiej stronie

Zamieszanie związane z wygaśnięciem mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika trwa od kilku tygodni. W czwartek Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała skierowane do marszałka Sejmu Szymona Hołowni stanowisko w sprawie wniosku o podanie informacji o kandydatach z tej samej listy, którzy otrzymali największą liczbę głosów po byłych posłach.

- Bardzo ciężko pracowałam w kampanii wyborczej na ten mandat. Jeżeli wszystko odbędzie się lege artis, czyli mandaty panów Kamińskiego i Wąsika wygasną, a ja otrzymam zapytanie, czy chcę go objąć, to tak, przyjmę go. Myślę, że tego oczekują moi wyborcy - powiedziała w rozmowie z Onetem.