Katarzyna Łaniewska o powrocie na plan filmu "Kogel Mogel 4". Aktorka ma duże problemy zdrowotne

Zdjęcia do filmu "Kogel Mogel 4" właśnie ruszyły. W mediach społecznościowych co chwilę pojawiają się fotografię gwiazd, które uchylają rąbka tajemnicy co do obsady. Katarzyna Łaniewska, która odgrywała kultową rolę w filmie, również wróciła na plan. Aktorka jednak zmaga się z ciężką chorobą, która utrudnia jej pracę.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Katarzyna Łaniewska traci wzrok (ONS)