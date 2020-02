Katarzyna Łaska wystąpi na Oscarach. Mało kto pamięta, co ją łączyło z Mateuszem Damięckim

Katarzyna Łaska pojawi się na gali Oscarów u boku gwiazdy "Krainy Lodu", Idiny Menzel. Ona i klika innych "głosów" z całego świata zaśpiewają wspólnie piosenkę z drugiej części filmu. Łaska wzbudzała kiedyś zainteresowanie również ze względu na związek z Mateuszem Damięckim.

Katarzyna Łaska i Mateusz Damięcki

Z tamtego wywiadu można było dowiedzieć się, że aktorka pracuje od 16. roku życia – wtedy trafiła do teatru i opuściła rodzinny dom w Tomaszowie Mazowieckim. – Wszyscy byli ode mnie co najmniej 10 lat starsi. Przez lata nie mogłam znaleźć kogoś bliskiego w moim wieku. Nie przeżyłam młodzieńczych miłości. Tak naprawdę to jest mój pierwszy chłopak – mówiła. – Rodzice się ucieszyli. Tata już martwił się, kiedy kogoś poznam. Pytał mnie, kiedy będą wnuki. Mama nigdy! Mateusza przyjęła super. A on w czasie pierwszej wizyty u moich rodziców był zdenerwowany.