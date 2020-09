Katarzyna Skrzynecka ma drugą córkę? Wiemy, kim jest tajemnicza blondynka ze zdjęcia

"Rodzina greckiego domku. Ostatni weekend pożegnania lata na naszej ukochanej wyspie" – napisała. Dodała też hasztagi "mąż" i "córeczki". Od razu posypały się komentarze: "Tata przystojny, mama ładna, to i dzieci śliczne", "Śliczna rodzinka" zachwycali się obserwatorzy.

Kim jest druga córka Skrzyneckiej?

24-latka ze zdjęcia to córka Marcina Łopuckiego z poprzedniego związku. Mężczyzna został ojcem w wieku 21 lat. Wtedy przyszły na świat bliźnięta Paulina i Dawid. Matka dzieci założyła nową rodzinę, mimo to Łopucki starał się o utrzymanie kontaktu z dziećmi.

Teraz dumny ojciec publikuje zdjęcia 24-letniej Pauliny na swoim profilu na Instagramie. Nie może uwierzyć, że jest już dorosła. "Moja Mała córeczka?! Kiedy to się stało? Jak to tak! Kiedy? Ale że już kobieta?! Teraz to dopiero muszę jej pilnować!"– żartuje.