Katarzyna Sokołowska ma takie wsparcie bliskich. Nie wszystkim się podoba

Katarzyna Sokołowska niedawno urodziła synka. 49-latka, która była aktywna zawodowo niemal do samego rozwiązania, wróciła już do swoich obowiązków - w piątek wzięła udział w konferencji TVN. Na Instagramie pochwaliła się jednak, jak dbają o nią najbliżsi. Nie wszystkim się to spodobało.