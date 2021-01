Katarzyna Sokołowska zaskoczyła fanów. Opublikowała odważne zdjęcie

W świecie show-biznesu, gdzie młodość i piękno to główne walory, zdjęcie Katarzyny Sokołowskiej nie odbiega od tych standardów. Dojrzała gwiazda TVN zachwyciła użytkowników mediów społecznościowych, publikując zdjęcie w stroju kąpielowym.

Katarzyna Sokołowska zachwyca figurą

W tym roku organizatorka pokazów mody skończy 48 lat. Gwiazda wygląda fenomenalnie. Dba o siebie i o swoje ciało, a efekty są niesamowite. Zdjęcie, które ostatnio wrzuciła do sieci, tylko to potwierdziło.

Katarzyna Sokołowska kariera i życie prywatne

Katarzyna Sokołowska rozpoczynała karierę od pokazów komercyjnych marek. Później zaczęła współpracę z projektantami mody m.in. z Mariuszem Przybylskim oraz duetem Paprocki i Brzozowski, z którymi pracuje do dzisiaj. Olbrzymią popularność Sokołowska zyskała decydując się na stanowisko jurorki w programie TVN-u "Top Model".

Katarzyna Sokołowska nie wiele mówi o swoim życiu prywatnym. Jakiś czas temu poinformowała jednak o tym, że jest szczęśliwie zakochana. Partner Katarzyny Sokołowskiej to człowiek sukcesu. Artur Kozieja uzyskał tytuł MBA z finansów na Uniwersytecie Stanu Pensylwania w Filadelfii. Zaraz po studiach zajął się bankowością inwestycyjną i pracował w Londynie. W 2017 roku porzucił świat banków dla branży hotelarskiej. Płynnie mówi po rosyjsku, angielsku i... chińsku. Magazyn "Forbes" nazwał go "nietuzinkową postacią" w polskim biznesie. Koziej z Sokołowską poznali się na zaaranżowanej randce. To biznesmen zabiegał, aby poznać się z gwiazdą TV.