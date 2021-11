Katarzyna Tusk pokazała wózek córki. To popularny wśród gwiazd model

Katarzyna Tusk wybrała wózek dziecięcy, którym wożą się dzieci największych gwiazd

Choć ten model dziecięcego wózka jest równie znany, co znani rodzice małych milusińskich, jego cena wcale nie jest aż tak wysoka. Katarzyna Tusk, idąc w ślady zagranicznych sław, kilka lat temu zdecydowała się na model BABYZEN YOYO. Konkretny wózek kosztuje między 1800 a 3200 złotych (zależnie od tego, na ile dodatków do wyposażenia się zdecydujemy). Ten rodzaj wózka posłuży dzieciom już od pierwszych dni życia. Jest tak zbudowany, aby rosnąć wraz z maleństwem i dostosowywać się do potrzeb użytkownika. Później możemy przekształcić go w spacerówkę, która utrzyma ciężar do 22 kilogramów.