Katarzyna Zajączkowska: Nieustanne dbanie o wygląd stało się dla wielu kobiet obciążającym trzecim etatem

Co jest naprawdę twoje?

Doświadczenie lockdownu w pandemii koronawirusa pokazało nam bardzo wyraźnie, jak wiele naszych codziennych wyborów dyktuje głownie obawa o to "co powiedzą inni" i wpajana od dziecka przestroga "jak cię widzą, tak cię piszą". Wiele z nas dopiero zostając na długie tygodnie w domu mogło z ulgą porzucić niewygodne ubrania, buty czy staniki, przestać robić makijaż, farbować lub prostować włosy. Globalny reset i niepewność jutra skłaniały do zakwestionowania wielu pewników w naszym życiu- sprawdzenia co rzeczywiście warte jest uwagi, czasu i pieniędzy. Co jest naprawdę nasze, a co tylko wyuczone i nawykowe?