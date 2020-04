Katastrofa smoleńska. 10. rocznica katastrofy. Natalia Januszko była najmłodszą ofiarą

Natalia Januszko we wspomnieniach bliskich zachowała się jako osoba lubiąca się wygłupiać i robić zabawne miny. W rozmowie z "Newsweekiem", bliska koleżanka Ania Śliwka opowiadała o jej wielkim poczuciu humoru i tym, że zarażała swoim śmiechem. "Natala była zawsze uśmiechnięta, pełna energii i entuzjastycznie nastawiona do życia" – mówiła inna znajoma.

10 kwietnia 2010 r. odbywała swój kolejny lot u boku prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Samolot rozbił się pod Smoleńskiem. Nikt nie przeżył katastrofy. Ojciec Natalii, Grzegorz Januszko nadal nie wybaczył tego, co stało się po jej śmierci.

Natalia Januszko – kłamstwa na temat badań

"Do głowy nam nie przyszło, że jesteśmy oszukiwani. Świadomie i bez cienia wątpliwości nas okłamywano. Chciałbym żeby osoby, które odpowiadały za przygotowanie wizyty i za to, co nastąpiło po 10 kwietnia 2010 roku, poniosły konsekwencje" – powiedział w rozmowie z Polskim Radiem.