Kate Ferdinand odpiera zarzuty, że swojego synka kocha bardziej jak dzieci swojego partnera

Kate Ferdinand przyznała, że bardzo ją poruszyły ​ pytania, które zadano jej na Instagramie, a dotyczyły różnic w jej miłości do czwórki dzieci.

Czy Kate kocha swoje dziecko bardziej?

Jeden z fanów Kate zapytał ją czy kocha swoje własne dziecko bardziej jak dzieci męża, gdyż sam obawia się, że to może go wkrótce spotkać w jego związku.

- Ludzie często mnie o to pytają, a ja mogę mówić tylko w swoim imieniu, ponieważ każdy jest inny…- napisała Kate w odpowiedzi.

Kate kocha wszystkie dzieci tak samo mocno

Kate dodała, że dzieci jej męża: Lorenz, Tate i Tia nauczyli ją, jak to jest kochać dziecko na długo przed tym zanim pojawił się Cree.

- Jako rodzina pracowaliśmy bardzo ciężko, aby dotrzeć do miejsca, w którym teraz jesteśmy i czuję się urażona, jeśli ktoś choćby sugeruje, że pokochałbym Cree bardziej niż ich - napisała Kate i dodała: - Jako rodzina przeszliśmy bardzo dużo i wierzę, że to ugruntowało moją miłość do nich tak głęboko, że fakt, iż nie jesteśmy związani krwią, nie jest ważny - napisała na Instagramie gwiazda.