Kate i William kupują followersów? Wszystko na to wskazuje

Brytyjska monarchia cieszy się dużą popularnością. To przede wszystkim zasługa młodych książąt: Harry’ego i Williama. Jednak uniezależnienie się młodszego z braci a potem odejście z rodziny królewskiej sprawiło, że między mieszkańcami pałacu Kensington a Susseksami pojawiła się rywalizacja. Najlepiej widać ją w mediach społecznościowych.

Konkurs popularności

Dziennikarze “The New York Times” przeanalizowali działalnośc instagramowych kont @KensingtonRoyal i @SussexRoyal. To pierwsze należy do Williama i Kate, drugie - powstało w kwietniu 2019 roku, gdy Harry i Meghan podjęli decyzję, że będą prowadzić własną administrację.