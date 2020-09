Kate Middleton i jej nawyki żywieniowe. Księżna ma przyzwyczajenia warte naśladowania

Kate Middleton jest matką trojga dzieci, żoną księcia i zapracowaną kobietą, która codziennie jest rozliczana ze swojego wyglądu i kondycji psychicznej na różnorodnych spotkaniach. Do tego nienagannie wygląda. Co zatem jada księżna, że tryska energią i do tego ma świetną figurę? Brytyjskie dzienniki znają odpowiedź na to pytanie.

Kate Middleton (Getty Images)