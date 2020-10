Kate Middleton spotkała się ze studentami. Oberwało się jej za brak maseczki

Piękna, jesienna stylizacja i uroczy uśmiech. Kate Middleton wiedziała, jak prezentować się w czasie wizytacji na Uniwersytecie w Derby. Wybrała się tam, by posłuchać o nowych inicjatywach mających wspierać zdrowie psychiczne studentów w czasie pandemii koronawirusa.

Nie od dziś żona księcia Williama angażuje się w tego typu akcje społeczne. Jako przedstawicielka młodego pokolenia royalsów chce skracać dystans i być bliżej problemów zwykłych ludzi. Mimo że sama nie jest zwykłą Brytyjką, to robi wszystko, żeby nikt tego przy niej nie odczuwał.

Kate Middleton podpadła

Zapewne i w Derby udało się jej osiągnąć cel. Kate idealnie odnajduje się w roli księżnej "blisko ludu". Na zdjęciach z wizyty widać, jak Middleton szczerze się śmieje czy w pełnym skupienia wysłuchuje tego, co studenci mieli jej do powiedzenia. Można też dostrzec, że będąc w większym gronie, zachowywała społeczny dystans.

Na pierwszy rzut oka mama George'a, Charlotte i Louisa zachowywała się tak, jak powinna w czasie pandemii. Według obserwatorów konta Kensington Royal, zaliczyła wpadkę. Zapomniała bowiem, by zakryć nos i usta. A to jedna z podstawowych zasad, które powinny przyświecać nam wszystkim. Komentujący postanowili zaapelować do Kate o rozsądek.