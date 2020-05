Kate Middleton zyskała na odejściu Meghan Markle? "Od kiedy jej nie ma, stała się bardziej widzialna i dostępna"

– To, co sprawiło, że Diana była "księżniczką ludu", to jej zaangażowanie w sprawy uciśnionych – od ofiar min lądowych, przez chorych na AIDS, po głodujące dzieci. Każdy był dla niej istotny. Przytulała ludzi. Naprawdę jej zależało. I to było widać u Meghan, jeszcze zanim poznała Harry'ego. Jeździła do Indii, by wesprzeć dziewczynki, którym odbierano prawo do edukacji – opowiada Leslie.